Азербайджан за 7 месяцев экспортировал нефть в 19 стран

С января по июль этого года Азербайджан экспортировал 14,47 млн тонн нефти в 19 стран.
Об этом сообщает Report со ссылкой на данные Государственного таможенного комитета.
Крупнейшими импортерами азербайджанской нефти стали Италия, Чехия, Хорватия, Португалия и Румыния.
Полный список стран представлен в таблице ниже.
|
№
|
Страны
|
Объем (тоннах)
|
по сравнению с январем-июлем 2024-го года
|
Статистическая стоимость (тыс. долларов США)
|
по сравнению с январем-июлем 2024-го года
|
1
|
Италия
|
8 431 427,82
|
+48,7 %
|
4 424 208,27
|
+22,9 %
|
2
|
Чехия
|
1 027 599,56
|
+9,1 %
|
547 091,18
|
-8,4 %
|
3
|
Хорватия
|
827 707,93
|
-4,5 %
|
450 838,01
|
-17,6 %
|
4
|
Португалия
|
714 269,12
|
+11,6 %
|
385 076,01
|
-4,8 %
|
5
|
Румыния
|
685 972,26
|
+58,2 %
|
378 039,37
|
+40,4 %
|
6
|
Германия
|
661 678,87
|
+24,8 %
|
356 684,67
|
+2,4 %
|
7
|
Великобритания
|
459 741,47
|
-29,2 %
|
212 815,03
|
-45,6 %
|
8
|
Ирландия
|
331 558,01
|
-*
|
174 262,24
|
-*
|
9
|
Греция
|
232 396,39
|
+1,8 %
|
128 990,34
|
-10,9 %
|
10
|
Нидерланды
|
223 330,7
|
+32,2 %
|
126 482,41
|
+18,4 %
|
11
|
Таиланд
|
137 785,75
|
-63,4 %
|
75 910,84
|
-67,6 %
|
12
|
Индонезия
|
130 925,36
|
-38 %
|
72 131,22
|
-44,5 %
|
13
|
Тунис
|
125 674,35
|
-51 %
|
67 934,47
|
-58,6 %
|
14
|
Швейцария
|
89 696,92
|
-*
|
53 857,85
|
-*
|
15
|
Дания
|
88 157,38
|
-*
|
49 689,27
|
-*
|
16
|
Болгария
|
79 260,85
|
-*
|
48 231,11
|
-*
|
17
|
Австрия
|
90 177,31
|
-*
|
42 664,79
|
-*
|
18
|
Франция
|
81 701,93
|
-8,9 %
|
41 316,86
|
-27,6 %
|
19
|
Турция
|
51 509,56
|
5,2 dəfə
|
24 006,16
|
6,2 dəfə
|
Итого
|
14 470 571,55
|
-1,5 %
|
7 660 230,09
|
-17 %