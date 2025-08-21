Азербайджан за 7 месяцев экспортировал нефть в 19 стран

Азербайджан за 7 месяцев экспортировал нефть в 19 стран - СПИСОК

С января по июль этого года Азербайджан экспортировал 14,47 млн тонн нефти в 19 стран.

Об этом сообщает Report со ссылкой на данные Государственного таможенного комитета.

Крупнейшими импортерами азербайджанской нефти стали Италия, Чехия, Хорватия, Португалия и Румыния.

Полный список стран представлен в таблице ниже.