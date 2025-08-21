Азербайджан за 7 месяцев экспортировал нефть в 19 стран

О нас

Энергетика
21 августа 2025 г. 10:28
С января по июль этого года Азербайджан экспортировал 14,47 млн тонн нефти в 19 стран.

Об этом сообщает Report со ссылкой на данные Государственного таможенного комитета.

Крупнейшими импортерами азербайджанской нефти стали Италия, Чехия, Хорватия, Португалия и Румыния.

Полный список стран представлен в таблице ниже.

Страны

Объем (тоннах)

по сравнению с январем-июлем 2024-го года

Статистическая стоимость (тыс. долларов США)

по сравнению с январем-июлем 2024-го года

1

Италия

8 431 427,82

+48,7 %

4 424 208,27

+22,9 %

2

Чехия

1 027 599,56

+9,1 %

547 091,18

-8,4 %

3

Хорватия

827 707,93

-4,5 %

450 838,01

-17,6 %

4

Португалия

714 269,12

+11,6 %

385 076,01

-4,8 %

5

Румыния

685 972,26

+58,2 %

378 039,37

+40,4 %

6

Германия

661 678,87

+24,8 %

356 684,67

+2,4 %

7

Великобритания

459 741,47

-29,2 %

212 815,03

-45,6 %

8

Ирландия

331 558,01

-*

174 262,24

-*

9

Греция

232 396,39

+1,8 %

128 990,34

-10,9 %

10

Нидерланды

223 330,7

+32,2 %

126 482,41

+18,4 %

11

Таиланд

137 785,75

-63,4 %

75 910,84

-67,6 %

12

Индонезия

130 925,36

-38 %

72 131,22

-44,5 %

13

Тунис

125 674,35

-51 %

67 934,47

-58,6 %

14

Швейцария

89 696,92

-*

53 857,85

-*

15

Дания

88 157,38

-*

49 689,27

-*

16

Болгария

79 260,85

-*

48 231,11

-*

17

Австрия

90 177,31

-*

42 664,79

-*

18

Франция

81 701,93

-8,9 %

41 316,86

-27,6 %

19

Турция

51 509,56

5,2 dəfə

24 006,16

6,2 dəfə

Итого

14 470 571,55

-1,5 %

7 660 230,09

-17 %
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın neft ixrac etdiyi ölkələr - SİYAHI

