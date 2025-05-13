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Азербайджан за 4 месяца экспортировал в Европу 4 млрд кубометров газа

Азербайджан за 4 месяца экспортировал в Европу 4 млрд кубометров газа Азербайджан в январе-апреле 2025 года по оперативным данным экспортировал в Европу 4 млрд кубометров газа, что составляет 50% от общего объема его экспорта в отчетный период.
Энергетика
13 мая 2025 г. 09:33
Азербайджан за 4 месяца экспортировал в Европу 4 млрд кубометров газа

Азербайджан в январе-апреле 2025 года по оперативным данным экспортировал в Европу 4 млрд кубометров газа, что составляет 50% от общего объема его экспорта в отчетный период.

Как передает Report, об этом сообщил министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов в своем аккаунте в соцсети Х.

По его словам, в Турцию в отчетный период было поставлено 3,1 млрд кубометров газа (39% всего экспорта), в том числе по Трансанатолийскому газопроводу (TANAP) - 1,9 млрд кубометров.

В Грузию в январе-апреле 2025 года было поставлено 0,9 млрд кубометров газа из Азербайджана (11% всего экспорта).

По словам Шахбазова, в январе-апреле 2024 года Азербайджан экспортировал 8 млрд кубометров газа.

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Версия на английском языке Azerbaijan's gas exports to Europe reach 4 billion cubic meters in 4 months
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Avropaya 4 milyard kubmetr qaz ixrac edib

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