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    Азербайджан за 10 месяцев экспортировал нефтепродукты на 268 млн долларов

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    Баку. 14 ноября. REPORT.AZ/ Согласно данным таможенных деклараций, в январе-октябре 2017 года Азербайджан экспортировал 686 007 тонн нефтепродуктов.

    Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет, это на 45% меньше соответствующего периода прошлого года.

    Стоимость этих объемов нефтепродуктов составила 268,228 млн долларов, что на 14% меньше по сравнению с аналогичным показателем 2016 года.

    За отчетный период доля нефтепродуктов в общей структуре экспорта составила 2,96%. 

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