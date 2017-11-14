Азербайджан за 10 месяцев экспортировал нефтепродукты на 268 млн долларов

Баку. 14 ноября. REPORT.AZ/ Согласно данным таможенных деклараций, в январе-октябре 2017 года Азербайджан экспортировал 686 007 тонн нефтепродуктов.
Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет, это на 45% меньше соответствующего периода прошлого года.
Стоимость этих объемов нефтепродуктов составила 268,228 млн долларов, что на 14% меньше по сравнению с аналогичным показателем 2016 года.
За отчетный период доля нефтепродуктов в общей структуре экспорта составила 2,96%.
Günel AbbasovaАвтор новости
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