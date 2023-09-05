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Азербайджан высоко оценил поддержку IsBD в реализации энергетических проектов в стране

Азербайджан высоко оценил поддержку IsBD в реализации энергетических проектов в стране Азербайджан высоко ценит поддержку Исламского банка развития (IsBD) в реализации проектов в сфере энергетики в стране.
Энергетика
5 сентября 2023 г. 12:06
Азербайджан высоко оценил поддержку IsBD в реализации энергетических проектов в стране

Азербайджан высоко ценит поддержку Исламского банка развития (IsBD) в реализации проектов в сфере энергетики в стране.

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство энергетики, об этом заявил министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов на встрече с делегацией Исламской корпорации страхования инвестиций и экспортных кредитов (ICIEC), входящей в группу IsBD, во главе с директором корпорации Уссамой Каисси.

Стороны подчеркнули успешное и плодотворное сотрудничество между Азербайджаном и IsDB.

Делегации ICIEC представили подробную информацию о стратегических целях, отраженных в “Национальных приоритетат социально-экономического развития: Азербайджан 2030”, а также о проектах, реализуемых на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана.

Кроме того, делегатам рассказали о мерах, направленных на создание зоны “зеленой энергии” и развитие сферы возобновляемых источников энергии в Азербайджане.

Также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

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Версия на английском языке ФотоIsDB’s energy projects in Azerbaijan highly appreciated 
Версия на азербайджанском языке ФотоİsDB-nin Azərbaycandakı enerji layihələrinə dəstəyi yüksək qiymətləndirilib

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