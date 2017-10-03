Азербайджан выполнил обязательства перед ОПЕК в сентябре

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Баку. 3 октября. REPORT.AZ/ Азербайджан отчитался перед совместной технической комиссией Мониторингового комитета ОПЕК по ежесуточной нефтедобыче за сентябрь в соответствии с соглашением о сокращении добычи ОПЕК и стран вне картеля. Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу министерства энергетики.

Согласно данным, в сентябре ежесуточная добыча по стране составила 785,7 тыс. баррелей. Из них 733 тыс. баррелей пришлось на сырую нефть, 52,7 тыс. баррелей – на конденсат. Экспортировано 627 тыс. баррелей сырой нефти, 52,7 тыс. баррелей конденсата и 19,3 тыс. баррелей нефтепродуктов в день.

Отметим, что в январе ежесуточная добыча в Азербайджане составила 793,9 тыс. баррелей, в феврале - 776,4 тыс. баррелей, в марте – 733,3 тыс. баррелей, в апреле - 781,1 тыс. баррелей, в мае – 785,3 тыс. баррелей, в июне - 793,7 тыс. баррелей, в июле - 796,7 тыс. баррелей, в августе - 734,8 тыс. баррелей.

По оценке ОПЕК, Азербайджан активно выполняет свои обязательства в рамках соглашения.

Напомним, что 30 ноября прошлого года страны ОПЕК договорились о сокращении добычи на 1,2 млн баррелей – до 32,5 млн баррелей в день. 10 декабря члены ОПЕК и 11 стран, не входящих в структуру, пришли к соглашению об ограничении добычи на 558 тыс. баррелей в день. 25 мая 2017 года в рамках 172-го заседания Совета министров ОПЕК достигнута договоренность о продлении срока соглашения до конца первого квартала 2018 года.