​Азербайджан выполнил более 90% финансовых обязательств по ЮГК

Азербайджан выполнил более 90% общих финансовых обязательств по всем сегментам проекта "Южный газовый коридор" (ЮГК).

Об этом Report сообщил заместитель начальника отдела по связям с общественностью и организации мероприятий Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Ибрагим Ахмедов.

Проект "Южный газовый коридор" предусматривает транспортировку азербайджанского газа в Турцию и Европу, который будет добываться в рамках второй стадии разработки газоконденсатного месторождения "Шахдениз". Проекты "Шахдениз-2", расширения Южно-Кавказского трубопровода, Трансанатолийский трубопровод (TANAP) и Трансадриатический трубопровод (TAP) – основные компоненты ЮГК. Интересы азербайджанской стороны в проекте обеспечивает ЗАО "Южный газовый коридор". Общие финансовые обязательства Азербайджана по данному проекту составляют примерно 11,5 млрд долларов.

По словам Ахмедова, ЗАО "Южный газовый коридор" планирует потратить в 2019 году 597 млн манатов привлеченных средств, из которых по состоянию на 29 марта уже израсходовано 320 млн долларов: "По предварительным прогнозам, общие расходы по проектам оценивались в 45 млрд долларов. В настоящее время общая стоимость проектов за счет оптимизации и снижения расходов, исходя из последних утвержденных бюджетов, оценивается примерно в 40 млрд долларов".

ЗАО "Южный газовый коридор" создано распоряжением президента Азербайджана Ильхама Алиева "О некоторых мерах, связанных со второй стадией эксплуатации газоконденсатного месторождения "Шахдениз" и другими проектами по созданию ЮГК от 25 февраля 2014 года, 51% акций принадлежит государству в лице министерства экономики, а 49% - SOCAR.