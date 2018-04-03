Азербайджан выполнил 78% финансовых обязательств по Южному газовому коридору

Баку. 3 апреля. REPORT.AZ/ ЗАО "Южный газовый коридор" и дочерние компании на сегодняшний день инвестировали 8,9 млрд долларов в проекты, входящие в Южный газовый коридор.

Об этом сообщили в ответ на запрос Report в ЗАО "Южный газовый коридор".

Отмечено, что из этой суммы 0,4 млрд долларов пришлось на прошедший период 2018 года, 2,3 млрд долларов – на 2017 год. На сегодняшний день ЮГК выполнил 78% своих финансовых обязательств по проектам.

Отметим, что ЗАО "Южный газовый коридор" создано распоряжением президента Азербайджана Ильхама Алиева "О некоторых мерах, связанных со второй стадией эксплуатации газоконденсатного месторождения "Шахдениз" и другими проектами по созданию Южного газового коридора" от 25 февраля 2014 года, 51% акций принадлежит государству в лице министерства экономики, а 49% - SOCAR. ЗАО "Южный газовый коридор" представляет интересы Азербайджана в международном газовом проекте.

Проект Южного газового коридора предусматривает транспортировку в Турцию и Европу газа, который будет добываться в рамках второго этапа разработки газоконденсатного месторождения "Шахдениз". Проекты "Шахдениз-2", расширения Южно-Кавказского трубопровода, TANAP и TAP – основные компоненты Южного газового коридора.

В этом году ЗАО "Южный газовый коридор" предположительно выделит около 1,3 млрд долларов на финансирование доли Азербайджана в проекте Южного газового коридора.