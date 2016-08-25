Азербайджан выполнил 46% финансовых обязательств по Южному газовому коридору

Баку. 25 августа. REPORT.AZ/ Азербайджан продолжает своевременно выполнять свои финансовые обязательства в рамках проекта Южный газовый коридор. Как сообщает Report со ссылкой на сайт Natural Gas Europe, об этом заявил генеральный директор ЗАО “Южный газовый коридор” Афган Исаев.

Он отметил, что Азербайджан инвестировал в Южный газовый коридор 5,212 млрд. долларов. В целом, доля Азербайджана в финансировании проекта оценивается в 11,454 млрд. долларов: "Таким образом, Азербайджан уже выполнил 45,5% своих финансовых обязательств".

В общем объеме финансирования на долю Госнефтефонда Азербайджана (ГНФАР) пришлось 2,5 млрд. долларов, министерства финансов и Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) – 1,7 млрд., еще 1 млрд. получен за счет размещения евробондов в марте 2016 года.

А.Исаев добавил, что в этом году Азербайджан планирует выделить на проект ЮКГ 2,809 млрд. долларов. По словам гендиректора ЗАО, из них 55,7% или 1,566 млрд. долларов будут потрачены на TANAP, 30,2% или 847 млн. долларов – на “Шахдениз-2”. Объем инвестиций в TAP составит 278 млн., на проект расширения Южно-Кавказского трубопровода – 118 млн. долларов.

Исаев добавил, Азербайджан ведет переговоры с Всемирным банком по привлечению кредитов на проект ЮГК: "Наш проект является привлекательным и финансовые учреждения заинтересованы в энергетических проектах Азербайджана. Трудно назвать конкретную сумму, которая будет выделена из международных источников финансирования, так как Азербайджану и финансовым организациям необходимо достичь договоренности по условиям кредита. Тем не менее, условия кредитования должны быть мягкими и период выплаты составлять не менее 10 лет, потому что не только Азербайджан, но и крупный регион будет получать экономическую выгоду от этих проектов".

Отметим, что с целью обеспечения второго этапа разработки газоконденсатного месторождения "Шахдениз", расширения Южно-Кавказского трубопровода, управления проектами TANAP и TAP президент Азербайджана 25 февраля 2014 года подписал распоряжение об учреждении ЗАО "Южный газовый коридор" с уставным капиталом 100 млн. долларов США. Доля государства в проекте составляет 51%, SOCAR - 49%. Согласно пункту 2.1 распоряжения, финансирование государственных акций ЗАО поручено Госнефтефонду Азербайджана, владение и управление ими - министерству экономики.

В настоящее время стоимость Южного газового коридора оценивается примерно в 40 млрд. долларов, из них инвестиции в TANAP – 9,3 млрд. долларов, TAP – 6 млрд. долларов, “Шахдениз-2” и расширение Южно-Кавказского трубопровода – 23,8 млрд. долларов.