Азербайджан выделит 200 млн долларов на Южный газовый коридор в следующем году

ЗАО "Южный газовый коридор" и его дочерние предприятия намерены выделить в общей сложности 400 млн долларов на проекты, входящие в ЮГК, к концу этого года и в следующем году.

Как сообщает Report, об этом заявил гендиректор ЗАО "Южный газовый коридор" Афган Исаев на проходящей в Баку 26-й Международной конференции "Нефть и газ Каспия".

Из этой суммы 200 млн будет выделено до конца года, а оставшаяся часть - в следующем году.

По его словам, общие расходы на финансирование доли участия ЗАО Южный газовый коридор" в проекте ЮГК на конец апреля составили 9,7 млрд долларов из требуемых 10,1 млрд долларов.

Гендиректор сообщил, что в первые 4 месяца 2019 года потрачено 0,2 млрд долларов из 9,7 млрд.

Отметим, что ЗАО "Южный газовый коридор" создано распоряжением президента Азербайджана Ильхама Алиева "О некоторых мерах, связанных со второй стадией эксплуатации газоконденсатного месторождения "Шахдениз" и другими проектами по созданию Южного газового коридора" от 25 февраля 2014 года, 51% акций принадлежит государству в лице министерства экономики, а 49% - SOCAR. ЗАО "Южный газовый коридор" представляет интересы Азербайджана в международном газовом проекте.

Проект Южного газового коридора предусматривает транспортировку в Турцию и Европу газа, который будет добываться в рамках второго этапа разработки газоконденсатного месторождения "Шахдениз". Проекты "Шахдениз-2", расширения Южно-Кавказского трубопровода, TANAP и TAP – основные компоненты Южного газового коридора.