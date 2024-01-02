Азербайджан вступает в год "Зеленого Дракона" с важными проектами зеленой энергии

Наступает новый 2024 год – год Зеленого Дракона. Прошлый 2023 год ознаменовался многими важными событиями в сфере энергетики, в частности в сфере "зеленой энергии".

Наступает новый 2024 год – год Зеленого Дракона. Прошлый год ознаменовался многими важными событиями в сфере энергетики, особенно "зеленой энергии". Report приглашает читателей ознакомиться с хронологией наиболее важных событий в сфере "зеленой энергии" за год.

В Баку состоялось первое заседание министров в рамках Консультативного совета по "зеленой энергии"

Заседание проводилось в рамках заседания Консультативного совета Южного газового коридора, которое ежегодно проводится в Баку. Азербайджан принимал заседание уже в девятый раз.

Первая министерская встреча Консультативного совета по "зеленой энергии" стала одним из наиболее знаменательных событий года в этой области, так как в рамках мероприятия между Министерством энергетики Азербайджана и саудовской компанией ACWA Power был подписан ряд важных документов - "Исполнительный контракт на реализацию проекта ветроэнергетики мощностью до 1,5 ГВт в море", "Меморандум о взаимопонимании по созданию ветряной электростанции мощностью 1 ГВт на суше" и "Меморандум о взаимопонимании по развитию систем хранения энергии в Азербайджанской Республике".

Партнерство Азербайджана с компанией ACWA Power расширилось проектами по созданию ветряных электростанций общей мощностью 2,5 ГВт и первых в нашей стране систем хранения энергии. Эти проекты являются очередным вкладом в реализацию государственной политики по развитию Азербайджана как страны "зеленого роста" и поставщика "зеленой энергии".

Отметим, что в настоящее время совместно с компанией ACWA Power ведется сотрудничество по строительству ветряной электростанции "Хызы-Абшерон" мощностью 240 МВт.

Азербайджан развивает сотрудничество с арабскими странами в сфере ветроэнергетики

В январе 2023 года в рамках рабочего визита президента Ильхама Алиева в Объединенные Арабские Эмираты в городе Абу-Даби между Государственной нефтяной компанией Азербайджанской Республики (SOCAR) и местной компанией Masdar было подписано соглашение о совместной разработке проектов морских ветряных и водородных проектов мощностью 2ГВт, а также соглашение о совместной разработке проектов солнечной фотоэлектрической энергии мощностью 1 ГВт и ветровой энергии на суше мощностью 1 ГВт.

К 2030 году Азербайджан планирует довести долю возобновляемых источников энергии в мощностях по производству электроэнергии до 30 процентов. Вышеупомянутые соглашения будут способствовать дальнейшему укреплению сотрудничества с ОАЭ, а также сокращению выбросов парниковых газов в Азербайджане, использованию возобновляемых источников энергии и устойчивому экономическому развитию страны.

Отметим, что компания Masdar, являющаяся крупнейшей в ОАЭ в области возобновляемой энергетики, в настоящее время реализует проект солнечной электростанции "Гарадаг" мощностью 230 МВт в Азербайджане. Ожидается, что станция будет ежегодно производить полмиллиарда киловатт-часов электроэнергии и сокращать количество выбрасываемых в атмосферу отходов более чем на 200 тыс. тонн в год.

SOCAR движется к декарбонизации

Другим важным событием 2023 года в области "зеленой энергии" стало подписание Меморандума о взаимопонимании по развитию сотрудничества в сфере декарбонизации между SOCAR и Японским банком международного сотрудничества (JBIC).

Меморандум предусматривает продвижение сотрудничества между SOCAR и японскими компаниями с целью ускорения реализации проектов, способствующих сокращению эмиссии углерода. В рамках партнерства в соответствии с глобальной тенденцией к декарбонизации компании будут обмениваться информацией о внедрении низкоуглеродных технологий, включая CCS (улавливание и хранение углерода) и CCUS (улавливание, использование и хранение углерода), проектов по водороду и аммиаку.

SOCAR и японские компании будут развивать сотрудничество и ускорять реализацию проектов, которые внесут вклад в сокращение углекислого газа и улучшение состояния окружающей среды.

Кстати, в 2023 году SOCAR присоединилась к презентованной на Международной конференции ООН по климату (COP28) "Хартии по декарбонизации нефти и газа" (Oil & Gas Decarbonization Charter, OGDC). Таким образом SOCAR, учитывая глобальные вызовы в области изменения климата и определяя защиту окружающей среды в качестве приоритетного направления, еще раз продемонстрировала свое чуткое отношение к экологическим вопросам, возникающим в ходе нефтегазовых операций.

Отметим, что "Хартия OGDC" включает в себя такие цели, как достижение чистого нулевого уровня выбросов в ходе операций к 2050 году, приближение к цели по нулевым выбросам метана в сегменте Upstream к 2030 году, снижения уровня факельного сжигания газа в нормальном процессе добычи к 2030 году.

Развитие сотрудничества с Китаем

Министерство энергетики Азербайджана подписало с китайской China Gezhouba Group Overseas Investment "Меморандум намерений о реализации проектов в сфере возобновляемых источников энергии (ВИЭ) мощностью 2 ГВт". В рамках меморандума планируется сотрудничество по оценке потенциала для инвестиций в промышленную солнечную энергетику, наземную морскую и ветряную энергетику, а также в проекты по производству зеленого водорода в Азербайджане.

Находящийся с визитом в Китае министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов в рамках форума международного сотрудничества "Один пояс - один путь" встретился с главой Национальной энергетической администрации Китая Чжаном Цзяньхуа.

В ходе встречи был подписан Меморандум о взаимопонимании между Министерством энергетики Азербайджанской Республики и Национальной энергетической администрацией Китайской Народной Республики с целью развития сотрудничества в области электроэнергетики и возобновляемой энергетики, в нефтегазовой и нефтехимической сферах и поощрения инвестиций в энергетические проекты.

Данный документ предусматривает расширение двусторонних связей в энергетическом секторе обеих стран, сотрудничество по внедрению новых технологий, модернизации энергетической инфраструктуры, поощрение взаимных инвестиций и предпринимательской деятельности, обмен опытом в области возобновляемых источников энергии, а также проведение совместных конференций, форумов и тренингов.

Азербайджан начнет поставки "зеленой энергии" ​​в Турцию

В 2023 году в рамках традиционной, ежегодной "Бакинской энергетической недели" впервые в Нахчыванской Автономной Республике прошла специальная сессия на тему "Потенциал зеленой энергии Нахчывана и Восточного Зангезура". Мероприятие, приуроченное к "Году Гейдара Алиева", продемонстрировало рост стратегического значения автономной республики в результате политики, реализуемой под руководством президента Азербайджана Ильхама Алиева. Начинается новый этап развития, который укрепляет энергетическую безопасность Нахчывана и превращает его в энергетический центр. Объявление Нахчывана "зоной зеленой энергии", вместе с Карабахом и Восточным Зангезуром, также является следствием проводимой главой государства политики поступательного развития.

Отметим, что общий технический потенциал этих территорий по возобновляемым источникам энергии составляет 15 ГВт. На освобожденных территориях Азербайджана уже эксплуатируются 11 малых гидроэлектростанций (МГЭС) мощностью 53,6 МВт, строятся 7 МГЭС мощностью 70,5 МВт, а также на 2024 год планируется строительство еще 9 станций общей мощностью 76,8 МВт. Также предпринимаются усилия по привлечению частных инвестиций в восстановление МГЭС. В "зеленое" развитие Восточного Зангезура также внесут вклад солнечная электростанция "Шафаг" мощностью 240 МВт в Джебраиле, гидроэлектростанции "Худафарин" и "Гыз галасы" мощностью 140 МВт над рекой Араз.

Подготовлена ​​Концепция развития "зеленой энергетической зоны" в Нахчыване. Стратегической целью является создание мощностей по производству ветровой и солнечной энергии за счет иностранных инвестиций на 1,5 тыс. МВт и экспорт не менее 1 тыс. МВт из них в Турцию и Европу.

В рамках "Бакинской энергетической недели" были подписаны меморандумы о взаимопонимании с компаниями Total Energies и Nobel Energy Management по проектам солнечной и ветровой энергетики общей мощностью 900 МВт. 650 МВт этих мощностей предполагается создать именно в Нахчыване.

Также подписан меморандум о взаимопонимании с компанией Nobel Energy Management по строительству солнечной электростанции мощностью 400 МВт в Нахчыванской Автономной Республике и экспорту производимой электроэнергии в Турецкую Республику. Между Министерством энергетики и компанией Total Energies подписан меморандум о взаимопонимании о сотрудничестве в области оценки и реализации проектов наземной ветровой электростанции мощностью 250 МВт, солнечной электростанции мощностью 250 МВт в Нахчыванской АР, а также систем хранения энергии.

Реализация проектов "зеленой энергии" в ближайшее время превратит Нахчыван в экспортера энергии и повысит его стратегическое значение.

В 2023 году впервые в Нахчыване состоялся III Азербайджано-турецкий энергетический форум. В рамках форума также прошла международная конференция "Нахчыван – зона зеленой энергии".

В рамках форума были подписаны важные документы, в том числе между ОАО "Азерэнержи" и турецкой TEİAŞ (Türkiye Elektrik İletim A. Ş. – государственный оператор системы распределения электроэнергии в Турции) подписана "Дорожная карта" на 2023–2025 годы по реализации проекта "Соединение Турции и Азербайджана" (Interconnection) через территорию Нахчывана; между Государственным агентством по возобновляемым источникам энергии при Министерстве энергетики и чешской компанией A-Z Czech Engineering подписан Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в целях изучения возможностей реализации проектов в сфере возобновляемых источников энергии на территории Азербайджана, а также строительства в Нахчыванской Автономной Республике солнечной электростанции мощностью до 500 МВт, сетей электропередачи для экспорта электроэнергии в Турцию; между Государственным агентством по возобновляемым источникам энергии при Министерстве энергетики и компанией ACWA Power подписан календарь мероприятий ("Дорожная карта") по проекту Батарейной системы накопления электроэнергии и проекту ветряной электростанции на суше мощностью 200 МВт.

Азербайджан объявлен хозяином COP29

Наиболее значимым событием 2023 года можно назвать единогласное избрание Азербайджана хозяином 29-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (COP29). Решение было принято на конференции COP28 в Дубае, где принимали участие официальные лица мировых держав и руководители ведущих энергетических компаний.

Это очередной показатель доверия мирового сообщества к нашей стране, принявшей ряд международных мероприятий высокого уровня. Данное решение, прежде всего, свидетельствует о растущем влиянии Азербайджана в мире, интересе различных государств и международных организаций к Баку. А это, в первую очередь, следует связать с тем, что Азербайджан восстановил справедливость на Южном Кавказе, освободил свои земли от оккупации и спустя много лет вступил в стадию нормализации отношений с Арменией.

Инфраструктура Азербайджана, а также опыт в проведении международных мероприятий не оставляют сомнений в том, что страна успешно проведет COP29.

И наконец, "точку", а точнее "восклицательный знак" в конце 2023 года поставил президент Ильхам Алиев. Глава государства подписал указ и объявил 2024 год "Годом солидарности во имя зеленого мира" в Азербайджане. В распоряжении президента подчеркивается, что создание видов зеленой энергии и транспортировка зеленой энергии на мировые рынки является приоритетом энергетической политики Азербайджана.

Единогласное решение о проведении в Азербайджане такого престижного мероприятия, как COP29 является наглядным примером большого уважения и доверия к Азербайджану со стороны международного сообщества, а также одобрения вклада нашей страны в дело охраны окружающей среды, предотвращения изменения климата на национальном, региональном, глобальном уровнях.

Одним словом, 2024-й год "Зеленого Дракона", а для нас - "Год солидарности во имя зеленого мира" будет еще более интересным. Он обещает быть динамичным, перспективным и успешным.