Азербайджан впервые получит углеродные кредиты для малых ГЭС

ОАО "АзерЭнержи" обратилось к двум иностранным компаниям для получения углеродных сертификатов для 7 малых ГЭС в Кяльбаджаре и Лачыне.

ОАО "АзерЭнержи" обратилось к двум иностранным компаниям для получения углеродных сертификатов для 7 малых ГЭС в Кяльбаджаре и Лачыне.

Об этом Report сообщили в "АзерЭнержи".

В начале этого года "АзерЭнержи" в рамках сотрудничества с SOCAR Trading направила обращения в Global Carbon Council (Катар) и Gold Standard (Швейцария) для сертификатов для малых ГЭС "Чыраг-1", "Чыраг-2", "Союгбулаг", "Гамышлы" и "Мейдан" в Кяльбаджарском районе, а также "Мирик" и "Гарыгышлаг" в Лачынском районе.

Сертификаты обеспечат участие на добровольном рынке углеродных кредитов.

В результате деятельности 7 малых ГЭС планируется предотвратить выброс в атмосферу в течение года 45-50 тыс. тонн углекислого газа.

Данный проект, который будет реализован на освобожденных от оккупации территориях, является одним из первых проектов, в рамках которых подана заявка на участие в добровольном рынке углеродных кредитов от Азербайджана.