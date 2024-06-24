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Азербайджан впервые получит углеродные кредиты для малых ГЭС

Азербайджан впервые получит углеродные кредиты для малых ГЭС ОАО "АзерЭнержи" обратилось к двум иностранным компаниям для получения углеродных сертификатов для 7 малых ГЭС в Кяльбаджаре и Лачыне.
Энергетика
24 июня 2024 г. 11:18
Азербайджан впервые получит углеродные кредиты для малых ГЭС

ОАО "АзерЭнержи" обратилось к двум иностранным компаниям для получения углеродных сертификатов для 7 малых ГЭС в Кяльбаджаре и Лачыне.

Об этом Report сообщили в "АзерЭнержи".

В начале этого года "АзерЭнержи" в рамках сотрудничества с SOCAR Trading направила обращения в Global Carbon Council (Катар) и Gold Standard (Швейцария) для сертификатов для малых ГЭС "Чыраг-1", "Чыраг-2", "Союгбулаг", "Гамышлы" и "Мейдан" в Кяльбаджарском районе, а также "Мирик" и "Гарыгышлаг" в Лачынском районе.

Сертификаты обеспечат участие на добровольном рынке углеродных кредитов.

В результате деятельности 7 малых ГЭС планируется предотвратить выброс в атмосферу в течение года 45-50 тыс. тонн углекислого газа.

Данный проект, который будет реализован на освобожденных от оккупации территориях, является одним из первых проектов, в рамках которых подана заявка на участие в добровольном рынке углеродных кредитов от Азербайджана.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijan to get its first-ever carbon credits for small hydropower plants
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan ilk dəfə kiçik su elektrik stansiyaları üçün karbon kreditləri alacaq

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