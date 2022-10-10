Азербайджан возобновил импорт жидкостных счетчиков из двух стран

В январе-июле этого года Азербайджан импортировал 356 жидкостных счетчиков на сумму 109,26 тыс. долларов США.

В январе-июле этого года Азербайджан импортировал 356 жидкостных счетчиков на сумму 109,26 тыс. долларов США.

Согласно расчетам, проведенным Report на основе данных Госкомстата, в стоимостном выражении это на 45,3% больше, в количественном - на 43% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Из Турции поставлено 216 единиц (+25%) за 52,1 тыс. долларов США (+2,6 раза), из России - 6 единиц (-14%) за 41,98 тыс. долларов США (+75 %), из США - 2 единицы (+2 раза) за 5,65 тыс. долларов США (+5,7 раза).

Спустя 4 года и 10 месяцев возобновились поставки из Дании (1 единица на 0,18 тыс. долларов), спустя 2 года и 9 месяцев - из Франции (5 единиц на сумму 0,24 тыс. долларов).