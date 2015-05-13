​Азербайджан восстановит производство бензина марки Ai-95

Баку. 13 мая. REPORT.AZ/ Цеха двух нефтеперерабатывающих заводов Баку продолжают функционировать. Как сообщает Report, об этом заявил журналистам вице-президент Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) по переработке Давид Мамедов на проходящем сегодня в Баку форуме Caspian European Club: "С 1 января нефтеперерабатывающие заводы объединились".

По словам Д.Мамедова, хотя заводы объединились, каждый из них продолжает деятельность: "Деятельность нефтеперерабатывающего завода "Азернефтйаг" прекращена с 1 января и он присоединен к Бакинскому нефтеперерабатывающему заводу имени Гейдара Алиева. Однако оба завода продолжают производство. Информация о закрытии цехов не соответствует действительности".

Представитель SOCAR заявил, что после завершения объединения будет производиться новая продукция: "После реконструкции здесь будет выпускаться бензин марки Ai-95".