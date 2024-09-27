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Азербайджан вошел в ТОП-3 стран-поставщиков газа в Турцию в июле

Азербайджан вошел в ТОП-3 стран-поставщиков газа в Турцию в июле Азербайджан в январе-июле 2024 года экспортировал в Турцию 6 млрд 684,78 млн кубометров газа.
Энергетика
27 сентября 2024 г. 18:00
Азербайджан вошел в ТОП-3 стран-поставщиков газа в Турцию в июле

Азербайджан в январе-июле 2024 года экспортировал в Турцию 6 млрд 684,78 млн кубометров газа.

Как сообщает Report, об этом говорится в ежемесячном отчете Управления по контролю и регулированию энергетического рынка Турции (EPDC).

Согласно информации, это на 10,2% выше показателя января-июля 2023 года.

В июле 2024 года Азербайджан экспортировал в Турцию 1 млрд 004,08 млн кубометров природного газа. Это на 13,65 % больше, чем в июле прошлого года. На долю Азербайджана в июле пришлось 28,09 % всего импортируемого Турцией природного газа.

В целом, в июле экспорт газа в Турцию составил 3 млрд 574,71 млн кубометров (рост на 17,94 %). При этом на долю трубопроводного газа пришлось 3 млрд 105,95 млн кубометров (86,9 % всех поставок, рост на 21,91 %), сжиженного природного газа (СПГ) – 468,75 млн кубометров (13,1 % всех поставок, снижение на 2,99 %).

В июле поставки газа в Турцию осуществлялись из четырех стран (Азербайджан, Россия, Иран – трубопроводами, Алжир – сжиженный природный газ). Азербайджан в июле занял второе место среди стран- экспортеров природного газа в Турцию. На первом месте - Россия, на долю которой пришлось 41,47 % всех поставок, на третьем – Иран (17,32 %), на четвертом - Алжир (13,11 %).

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