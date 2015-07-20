Азербайджан вновь пересмотрит проект по транспортировке газа в Иран

Баку. 20 июля. REPORT.AZ/ Возможности газовых хранилищ Азербайджана очень широки. Сейчас проходят обсуждения в связи с содержанием в хранилищах Азербайджана и возвратом обратно зимой собранного летом технического газа Ирана. Как сообщает Report, об этом заявил в своем интервью ANS президент Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Ровнаг Абдуллаев.

Р.Абдуллаев отметил, что замороженный проект по продаже газа в Иран вновь будет пересмотрен: "В 2009 году мы подписали контракт по продаже газа в Иран. В связи с этим в Астаре даже была построена компрессорная станция, которую открыл господин президент. Целью являлось улучшение обеспечение газом Нахчывана и продажа дополнительного газа в Иран. Однако после введения санкций возникли проблемы с оплатой и мы заморозили проект. Он будет вновь пересмотрен".

Официальный представитель SOCAR также внес ясность вопрос хранения иранского газа в газовых хранилищах Азербайджана: "Возможности газовых хранилищ Азербайджана очень широки. После 2008 года мы вложили сюда инвестиции и увеличили вместимость газовых хранилищ от 800 млн. кубометров до 3,5 млрд. кубометров. Объем этих газовых хранилищ достигает даже 5-6 млрд. кубометров. У нас нет необходимости в полном использовании данного объема, однако она есть у Ирана. Поэтому проходят обсуждения в связи с содержанием в хранилищах Азербайджана и возвратом обратно зимой собранного летом технического газа Ирана".