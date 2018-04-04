Азербайджан вложил 3,73 млрд долларов в проект "Шахдениз"

Баку. 4 апреля. REPORT.AZ/ На финансирование доли Азербайджана в проекте разработки газоконденсатного месторождения "Шахдениз" (стадия 1 и стадия 2) на сегодняшний день направлено 3,73 млрд долларов.

Об этом сообщили в ответ на запрос Report в ЗАО "Южный газовый коридор".

По данным на конец февраля, совместно с партнерами на проект "Шахдениз" потрачено 17,4 млрд долларов.

Общая стоимость проекта "Шахдениз-2", предусматривающего поставки газа в Турцию и Европу, оценивается в 23,9 млрд долларов.

Отметим, что ЗАО "Южный газовый коридор" создано распоряжением президента Азербайджана Ильхама Алиева "О некоторых мерах, связанных со второй стадией эксплуатации газоконденсатного месторождения "Шахдениз" и другими проектами по созданию Южного газового коридора" от 25 февраля 2014 года, 51% акций принадлежит государству в лице министерства экономики, а 49% - SOCAR. ЗАО "Южный газовый коридор" представляет интересы Азербайджана в международном газовом проекте.

Напомним, что месторождение "Шахдениз" расположено в 70 км юго-восточнее Баку, в шельфовой зоне Каспия на глубине 50-500 м. Запасы месторождения оцениваются в 1,2 трлн кубометров. Месторождение считается одним из самых крупнейших газовых и газоконденсатных месторождений в мире.

Соглашение о разведке, разработке и долевом разделе добычи перспективных площадей "Шахдениз" подписано 4 июня 1996 года. Соглашение о долевом разделе добычи ратифицировано 17 октября 1996 года.

Участниками проекта являются компании BP (оператор – 28,8%), AzSD (10%), SGC Upstream (6,7%), Petronas (15,5%), LUKoil (10%), NİKO (10%) и TPAO (19%).