Азербайджан входит в тройку крупнейших поставщиков газа в Турцию

Россия, США и Азербайджан входят в тройку крупнейших поставщиков газа в Турцию.

Россия, США и Азербайджан входят в тройку крупнейших поставщиков газа в Турцию.

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, об этом сообщает Управление по регулированию энергетического рынка (EPDK) Турции.

Импорт природного газа в Турцию в октябре текущего года вырос на 15,2 процента - до 4 млрд 657 млн кубометров.

Около 3 млрд 22 млн кубометров импортного газа было поставлено в страну по трубопроводам, 1 млрд 634 млн кубометров - в виде сжиженного природного газа (СПГ) танкерами.

За отчетный период, импорт природного газа в Турцию посредством трубопроводов сократился на 6,9 процента, тогда как поставки посредством СПГ-танкеров выросли на 105,5 процента.

В октябре наибольшие объемы природного газа Турция закупила у России - 1 млрд 865 млн кубометров. Далее следуют США - 888 млн кубометров, и Азербайджан - 762 млн кубометров.

За этот период импорт из России и Азербайджана сократился на 8,8 процента и 30,9 процента соответственно, а объем газа, поставленного из США, вырос на 748 процентов.