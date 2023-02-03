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Президент: Азербайджан ведет поиск дополнительных возможностей для поставок большего объема газа

Президент: Азербайджан ведет поиск дополнительных возможностей для поставок большего объема газа Азербайджан начал активную работу по поиску дополнительных возможностей для поставок большего объема газа.
Энергетика
3 февраля 2023 г. 13:04
Президент: Азербайджан ведет поиск дополнительных возможностей для поставок большего объема газа

Азербайджан начал активную работу по поиску дополнительных возможностей для поставок большего объема газа.

Как сообщает Report, об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил на 9-м министерском заседании в рамках Консультативного совета по Южному газовому коридору и 1-м министерском заседании в рамках Консультативного совета по зеленой энергетике.

"Как только был подписан Меморандум о взаимопонимании с Европейской комиссией по увеличению поставок газа в Европу, мы в Азербайджане начали активную работу по поиску дополнительных возможностей для поставок большего объема газа. Сейчас, помимо добычи с новых месторождений, которую мы ожидаем, к примеру, в этом году, и увеличения добычи с существующего месторождения "Шахдениз", мы также работаем над энергоэффективностью внутри страны", - отметил глава государства.

"Мы работаем над программой снижения потерь. Мы работаем над программой совмещения наших внутренних потребностей в электроэнергии и природном газе, чтобы сэкономить больше газа, который мы сейчас используем для производства электроэнергии в Азербайджане на экспорт", - добавил президент Азербайджана.

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