Азербайджан вдвое увеличит поставки своп газа из Туркменистана

Азербайджан договорился о доведении годового объема своп-поставок туркменского газа посредством Ирана с нынешних 2 млрд кубометров до 4 млрд кубометров.

Азербайджан договорился о доведении годового объема своп-поставок туркменского газа посредством Ирана с нынешних 2 млрд кубометров до 4 млрд кубометров.

Report сообщает об этом со ссылкой на иностранные СМИ.

По информации, на прошлой неделе на встрече министра нефти Ирана Джавада Овджи с министром экономики Азербайджана Микаилом Джаббаровым был подписан Меморандум о взаимопонимании.

Напомним, что в прошлом году Иран, Азербайджана и Туркменистан подписали соглашение о ежегодных своп-поставках 1,5-2 млрд кубометров газа из Туркменистана в Азербайджан.