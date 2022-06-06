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Азербайджан вдвое увеличит поставки своп газа из Туркменистана

Азербайджан вдвое увеличит поставки своп газа из Туркменистана Азербайджан договорился о доведении годового объема своп-поставок туркменского газа посредством Ирана с нынешних 2 млрд кубометров до 4 млрд кубометров.
Энергетика
6 июня 2022 г. 17:05
Азербайджан вдвое увеличит поставки своп газа из Туркменистана

Азербайджан договорился о доведении годового объема своп-поставок туркменского газа посредством Ирана с нынешних 2 млрд кубометров до 4 млрд кубометров.

Report сообщает об этом со ссылкой на иностранные СМИ.

По информации, на прошлой неделе на встрече министра нефти Ирана Джавада Овджи с министром экономики Азербайджана Микаилом Джаббаровым был подписан Меморандум о взаимопонимании.

Напомним, что в прошлом году Иран, Азербайджана и Туркменистан подписали соглашение о ежегодных своп-поставках 1,5-2 млрд кубометров газа из Туркменистана в Азербайджан.

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Версия на английском языке Azerbaijan to double swap gas supplies from Turkmenistan
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Türkmənistandan svop qazı tədarükünü 2 dəfə artıracaq

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