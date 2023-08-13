Азербайджан вдвое увеличил поставки своп-газа из Туркменистана

Азербайджан увеличил своповые поставки туркменского газа через Иран с 4,5-5 млн кубометров до 7-7,5 млн кубометров в сутки.

Азербайджан увеличил своповые поставки туркменского газа через Иран с 4,5-5 млн кубометров до 7-7,5 млн кубометров в сутки.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в беседе с корреспондентом информагентства сообщил посол Ирана в Туркмении Голам Аббас Арбаб Халес.

"Что касается поставок туркменского газа через территорию Ирана, надо смотреть наши контракты. Но, согласно договоренностям, мы 4,5-5 млн кубометров в сутки своповых поставок ведем в Азербайджан. Сейчас своповые поставки увеличились до 7-7,5 млн кубометров. Именно по тем соглашениям, которые есть между Туркменистаном и Азербайджаном. Потенциал для своповых поставок на серахской линии - до 20 млн кубометров в сутки", - сказал он.

Ранее СМИ сообщали, что Азербайджан, Туркмения и Иран договорились удвоить объем своповых поставок газа. Бессрочное трехстороннее соглашение между странами было подписано в Ашхабаде в ноябре 2021 года.