Азербайджан в январе экспортировал в Европу 1 млрд кубометров газа

Азербайджан в январе 2025 года экспортировал в Европу 1 млрд кубометров газа.

Азербайджан в январе 2025 года экспортировал в Европу 1 млрд кубометров газа.

Как передает Report, об этом сообщил министр энергетики страны Пярвиз Шахбазов в своем аккаунте в соцсети Х.

"В Европу за январь было поставлено 1 млрд кубометров азербайджанского газа, или 50% общего объема экспорта. В Турцию экспортировано 0,7 млрд кубометров газа (35% всего экспорта), в том числе по газопроводу TANAP – 0,5 млрд кубометров", - написал министр.

Он также сообщил, что поставки в Грузию в январе составили 0,3 млрд кубометров (15% всего экспорта).

Как сообщалось, в 2024 году Азербайджан экспортировал 25,2 млрд кубометров газа, что на 5,8% превысило показатель аналогичного периода 2023 года. В том числе в Европу было поставлено 12,9 млрд кубометров газа, в Турцию - 9,9 млрд кубометров, в Грузию - 2,4 млрд кубометров.

Азербайджан начал экспорт газа в Европу 31 декабря 2020 года посредством Южного газового коридора.