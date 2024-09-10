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Азербайджан в январе-августе увеличил добычу газа на 2,5%  

Азербайджан в январе-августе увеличил добычу газа на 2,5%   Добыча газа в Азербайджане, в январе-августе 2024 года составила 33 млрд кубометров, что на 2,5% превысило показатель за аналогичный период прошлого года.
Энергетика
10 сентября 2024 г. 13:15
Азербайджан в январе-августе увеличил добычу газа на 2,5%  

Добыча газа в Азербайджане, в январе-августе 2024 года составила 33 млрд кубометров, что на 2,5% превысило показатель за аналогичный период прошлого года.

Как сообщает "Report", об этом говорится в оперативных данных Минэнерго за 8 месяцев 2024 года.

На месторождении "Шахдениз" в январе-августе добыто 18,1 млрд кубометров газа (рост на 2,8%), на блоке месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ)- 8,7 млрд кубометров попутного газа (рост на 1,2%), на месторождении "Абшерон" - 1,1 млрд кубометров природного газа.

Госнефтекомпания Азербайджана (ГНКАР) на собственных месторождениях получила 5,1 млрд кубометров газа (снижение на 12,1%).

По данным на 1 сентября 2024 года с блока "АЧГ" за весь период с начала разработки было добыто 225 млрд кубометров попутного газа, с месторождения "Шахдениз" – 227,2 млрд кубометров.

В 2023 году добыча газа в Азербайджане составила 48 млрд 496,7 млн кубометров, что на 3,8% превысило показатель предыдущего года. Правительство Азербайджана прогнозирует добычу газа в 2024 году в объеме 49 млрд 63,6 млн кубометров.

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