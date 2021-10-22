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Азербайджан в сентябре продолжил наращивать добычу по обязательства в ОПЕК+

Азербайджан в сентябре продолжил наращивать добычу по обязательства в ОПЕК+ Суточная добыча сырой нефти в Азербайджане в сентябре составила 586,2 тыс. баррелей.
Энергетика
22 октября 2021 г. 13:40
Азербайджан в сентябре продолжил наращивать добычу по обязательства в ОПЕК+

Суточная добыча сырой нефти в Азербайджане в сентябре составила 586,2 тыс. баррелей.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство энергетики.

"В сентябре 2021 года суточная добыча нефти (вместе с конденсатом) в Азербайджане составила 703,1 тыс. баррелей. Из них 586,2 тыс. баррелей составила сырая нефть, а 116,9 тыс. баррелей - конденсат", - говорится в сообщении.

Напомним, что, согласно решению министров стран ОПЕК+, принятому в июле этого года, Азербайджан может ежемесячно увеличивать суточную добычу нефти на 7 тыс. баррелей. То есть суточную добычу сырой нефти в сентябре предусматривалось увеличить на 7 тыс. баррелей по сравнению с августом - до 633 тыс. баррелей.

По соглашению, принятому на состоявшемся в июле 19-м заседании министров стран ОПЕК+, начиная с августа, ежедневная добыча сырой нефти странами ОПЕК+ будет увеличиваться на 400 тыс. баррелей в месяц, сокращение в объеме 5,8 млн баррелей должно быть завершено в сентябре 2022 года, а с мая следующего года срок "декларации о сотрудничестве" будет продлен до конца 2022 года.

Отметим, что 4 октября на 21-м заседании министров ОПЕК+ Азербайджан выразил поддержку принятому в ноябре решению об увеличении суточной добычи нефти на 400 тыс. баррелей.

Новая "Декларация о сотрудничестве" предусматривает увеличение ежедневной добычи сырой нефти в Азербайджане на 7 тыс. баррелей в ноябре - до 647 тысяч баррелей, в рамках обязательств по сокращению страна снижает добычу на 71 тыс. баррелей в сутки.

Напомним, что на состоявшемся в июле 19-м заседании министров стран ОПЕК+ было принято решение об увеличении с августа ежедневной добычи сырой нефти на 400 тыс. баррелей в месяц, и завершении сокращения добычи на 5,8 млн баррелей в сентябре 2022 года. С мая 2022 года срок "декларации о сотрудничестве" с определенными корректировками будет продлен до конца года.

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Версия на английском языке Azerbaijan produces 586,200 barrels of crude oil in September
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın sentyabrda xam neft hasilatı 586,2 min barel olub

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