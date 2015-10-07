​Азербайджан в сентябре на 7% увеличил объемы транспортируемой по трубопроводу БТД азербайджанской нефти

Баку. 7 октября. REPORT.AZ/ За сентябрь текущего года по основному экспортному трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД) транспортировано 2 440 509 тонн азербайджанской нефти. Как сообщает Report со ссылкой на Государственную нефтяную компанию Азербайджана (SOCAR), это на 7% больше сентября прошлого года.

За январь-сентябрь 2015 года по данному трубопроводу транспортировано 21,598 млн. тонн нефти, что на 1% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В целом, с момента сдачи в эксплуатацию трубопровода БТД (2006 год) по 1 октября 2015 года в БТД закачано свыше 285,423 млн. тонн нефти.

Наряду с этим, в сентябре 2015 года по трубопроводу БТД транспортировано 359,9 тыс. тонн казахстанской и туркменской нефти, что на 6% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Отметим, что трубопровод Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД) сдан в эксплуатацию в июне 2006 года, ежесуточная пропускная способность трубопровода составляет 1,2 млн. баррелей нефти.

По трубопроводу БТД в основном транспортируется нефть с блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ) и конденсат с месторождения "Шахдениз". Кроме того, по БТД осуществляется транзит нефти Центральной Азии.