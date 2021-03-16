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Азербайджан в прошлом месяце выполнил обязательства по ОПЕК+

Азербайджан в прошлом месяце выполнил обязательства по ОПЕК+ На 13-м и 14-м заседаниях министров стран ОПЕК+ была достигнута договоренность о сохранении в феврале, марте и апреле действующих квот по суточной добыче сырой нефти
Энергетика
16 марта 2021 г. 17:39
Азербайджан в прошлом месяце выполнил обязательства по ОПЕК+

В феврале 2021 года суточная добыча нефти (вместе с конденсатом) по Азербайджану составила 741 тыс. баррелей.

Об этом Report сообщили в Министерстве энергетики.

Из них 593 тыс. баррелей пришлось на сырую нефть, а 148 тыс. - конденсат.

Отметим, что на 13-м и 14-м заседаниях министров стран ОПЕК+ была достигнута договоренность о сохранении в феврале, марте и апреле действующих квот по суточной добыче сырой нефти.

Согласно решениям, обязательства Азербайджана за указанный период, как и в январе, останутся на уровне 123 тыс. баррелей. А суточная добыча сырой нефти сохранится на уровне 595 тыс. баррелей. Страны ОПЕК+ в апреле сократят добычу на 6,9 млн баррелей.

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Версия на английском языке Azerbaijan fulfills obligations to OPEC + 
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan ötən ay “OPEC plus” üzrə öhdəliyini yerinə yetirib

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