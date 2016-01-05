​Азербайджан в прошлом году сократил производство электроэнергии

Баку. 5 января. REPORT.AZ/ В декабре прошлого года в энергосистеме страны было выработано около 2 млрд. кВт/час электроэнергии. Как сообщили Report в пресс-службе ОАО "Азерэнержи", в 2015 году в целом было выработано 22,5 млрд. кВт/час электроэнергии.

Отметим, что в декабре прошлого года выработка энергии сократилась на 0,2 млрд. кВт/час или 9,09% по сравнению с аналогичным периодом 2014 года, в 2015 году было выработано электроэнергии на 0,2 млрд. кВт/час или 0,8% меньше по сравнению с предыдущим годом.