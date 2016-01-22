​Азербайджан в прошлом году экспортировал сырую нефть на сумму 9 млрд. долларов

Баку. 22 января. REPORT.AZ/ Согласно данным таможенных деклараций, в 2015 году Азербайджан экспортировал 21,960 млн. тонн сырой нефти. Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет, стоимость этих объемов сырой нефти составила 8,866 млрд. долларов, что на 52% меньше, чем в 2014 году.

В 2015 году доля экспорта сырой нефти в общем объеме экспорта составила 77,6%.

За отчетный период, согласно показателям счетчиков, по трубопроводам и посредством железнодорожного транспорта экспортировано 32,520 млн. тонн сырой нефти. В прошлом году, согласно показателям счетчиков, на долю нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан пришлось 26,678 млн. тонн общего объема экспортированной нефти.

В 2015 году по трубопроводу Баку-Супса экспортировано 4,223 млн. тонн сырой нефти, по северному маршруту (Баку-Новороссийск) - 1,186 млн. тонн сырой нефти. В то же время объемы экспорта сырой нефти посредством железнодорожного транспорта составили 432 508 тонн.