Азербайджан в прошлом году экспортировал природный газ на сумму 971 млн долларов

Баку. 19 января. REPORT.AZ/ В 2016 году, по данным таможенных деклараций, Азербайджан экспортировал 6,755 млрд кубометров природного газа.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет, стоимость этих объемов природного газа составила 970,675 млн долларов.

За отчетный период экспорт природного газа в годовом исчислении сократился на 20%, стоимость - на 35,5%.

Экспорт природного газа в 2016 году составил 10,62% общих объемов экспорта.