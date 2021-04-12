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Азербайджан в марте выполнил обязательства по ОПЕК+

Азербайджан в марте выполнил обязательства по ОПЕК+ В марте 2021 года суточная добыча нефти (вместе с конденсатом) по Азербайджану составила 734,8 тыс. баррелей.
Энергетика
12 апреля 2021 г. 14:05
Азербайджан в марте выполнил обязательства по ОПЕК+

В марте 2021 года суточная добыча нефти (вместе с конденсатом) по Азербайджану составила 734,8 тыс. баррелей.

Об этом Report сообщили в Министерстве энергетики.

Из них 592,1 тыс. баррелей пришлось на сырую нефть, а 142,7 тыс. - конденсат.

Отметим, что на 13-м и 14-м заседаниях министров стран ОПЕК+ была достигнута договоренность о сохранении в феврале, марте и апреле действующих квот по суточной добыче сырой нефти. Согласно решениям, обязательства Азербайджана по сокращению добычи за указанный период, как и в январе, останутся на уровне 123 тыс. баррелей. А суточная добыча сырой нефти сохранится на уровне 595 тыс. баррелей.

На 15-м заседании министров стран ОПЕК+ было принято решение о постепенном увеличении суточной добычи сырой нефти в течение следующих трех месяцев до 1,1 млн баррелей. По новому соглашению, ежедневная квота добычи сырой нефти Азербайджана превысит добровольное обязательство по добыче за первые 4 месяца 2021 года (595 тыс. баррелей) дополнительно на 8 тыс. баррелей в мае, 7 тыс. баррелей в июне и 10 тыс. баррелей в июле. Суточная добыча сырой нефти в стране сохранится на уровне 603 тыс. баррелей в мае, 610 тыс. баррелей в июне и 620 тыс. баррелей в июле соответственно.

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Версия на английском языке Azerbaijan fulfills its commitment under OPEC+ deal
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan mart ayında “OPEC plus” üzrə öhdəliyini yerinə yetirib

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