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    Азербайджан в марте увеличил производство электроэнергии на 5%

    Рост за первый квартал 2015 года составил 1,6%

    Баку. 6 апреля. REPORT.AZ/ В марте текущего года в энергосистеме страны было выработано около 2,1 млрд. кВт/час электроэнергии. Как сообщили Report в пресс-службе ОАО "Азерэнержи", это на 5% больше аналогичного периода прошлого года. 

    По информации, наряду с этим, в течение месяца был продолжен энергообмен с соседними странами.

    По информации источника, за первый квартал 2015 года было выработано свыше 6,3 млрд. кВт/час электроэнергии, что на 1,6% больше аналогичного периода 2014 года. 

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