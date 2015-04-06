Азербайджан в марте увеличил производство электроэнергии на 5%

Баку. 6 апреля. REPORT.AZ/ В марте текущего года в энергосистеме страны было выработано около 2,1 млрд. кВт/час электроэнергии. Как сообщили Report в пресс-службе ОАО "Азерэнержи", это на 5% больше аналогичного периода прошлого года.

По информации, наряду с этим, в течение месяца был продолжен энергообмен с соседними странами.

По информации источника, за первый квартал 2015 года было выработано свыше 6,3 млрд. кВт/час электроэнергии, что на 1,6% больше аналогичного периода 2014 года.