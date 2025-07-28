Азербайджан в мае сохранил второе место среди крупнейших поставщиков газа в Турцию

Азербайджан в январе-мае 2025 года экспортировал в Турцию 4 млрд 772,06 млн кубометров газа, что на 1,9% превысило показатель аналогичного периода прошлого года.

Азербайджан в январе-мае 2025 года экспортировал в Турцию 4 млрд 772,06 млн кубометров газа, что на 1,9% превысило показатель аналогичного периода прошлого года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на данные Совета по регулированию энергорынка Турции (EPDK).

При этом из общего объема экспорта газа из Азербайджана 4 млрд 598,41 млн кубометров было поставлено на основе долгосрочной договоренности, 173,65 млн кубометров - на спотовой основе.

В мае объем поставок азербайджанского газа в Турцию составил 1 млрд 56,99 млн кубометров, что на 4,8% выше, чем годом ранее. При этом 989,06 млн кубометров газа составил экспорт на долгосрочной основе, 67,93 млн кубометров – по спотовому механизму.

В целом в мае Турция импортировала 3 млрд 539,11 млн кубометров газа (рост на 22,79%). В том числе на трубопроводный газ пришлось 3 млрд 161,31 млн кубометров (89,32% всех поставок, рост на 35,3%), сжиженный природный газ (СПГ) – 377,81 млн кубометров (10,68% всех поставок, снижение на 30,79%).

По объемам поставок в мае Азербайджан занял второе место (29,87% в общем объеме поставок в Турцию). На первом месте была Россия, на долю которой пришлось 33,7% всех поставок, на третьем – Иран (22,37%), на четвертом – Алжир (7,96%), на пятом - Туркменистан (3,39%), на шестом – США (2,71%).

В мае поставки газа в Турцию осуществлялись из шести стран: Азербайджана, России, Ирана и Туркменистана - трубопроводами, США и Алжира - СПГ. Поставки газа из Туркменистана в мае составили 120,03 млн кубометров.

В Турцию поставляется азербайджанский газ, добываемый в рамках "Стадии-1" и "Стадии-2" разработки месторождения Шах-Дениз.

По данным EPDK, Азербайджан в 2024 году экспортировал в Турцию 11 млрд 478,4 млн кубометров газа (рост на 11,9% к показателю 2023 года). Министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов ранее заявлял, что в этом году страна планирует поставить в Турцию 10 млрд кубометров газа.