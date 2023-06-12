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Азербайджан в мае использовал квоту по сделке ОПЕК+ на 73%

Азербайджан в мае использовал квоту по сделке ОПЕК+ на 73% В мае текущего года объем суточной добычи нефти (включая конденсат) в Азербайджане составил 612 тыс. баррелей.
Энергетика
12 июня 2023 г. 14:20
Азербайджан в мае использовал квоту по сделке ОПЕК+ на 73%

В мае текущего года объем суточной добычи нефти (включая конденсат) в Азербайджане составил 612 тыс. баррелей.

Как сообщает Report со ссылкой на министерство энергетики, 500 тыс. баррелей составила сырая нефть и 112 тыс. баррелей - конденсат.

Тем самым Азербайджан использовал свою квоту в рамках соглашения по сделке на сокращение добычи ОПЕК+ на 73,1%.

В рамках соглашения ОПЕК+ обязательство Азербайджана по сокращению ежесуточной добычи составляет 33 тыс. баррелей, а квота на добычу нефти - 684 тыс. баррелей.

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Версия на английском языке Azerbaijan's use of quota on OPEC+ deal reaches 73% in May
Версия на азербайджанском языке Mayda Azərbaycan OPEC kvotasını 73 % istifadə edib

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