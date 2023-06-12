Азербайджан в мае использовал квоту по сделке ОПЕК+ на 73%

В мае текущего года объем суточной добычи нефти (включая конденсат) в Азербайджане составил 612 тыс. баррелей.

В мае текущего года объем суточной добычи нефти (включая конденсат) в Азербайджане составил 612 тыс. баррелей.

Как сообщает Report со ссылкой на министерство энергетики, 500 тыс. баррелей составила сырая нефть и 112 тыс. баррелей - конденсат.

Тем самым Азербайджан использовал свою квоту в рамках соглашения по сделке на сокращение добычи ОПЕК+ на 73,1%.

В рамках соглашения ОПЕК+ обязательство Азербайджана по сокращению ежесуточной добычи составляет 33 тыс. баррелей, а квота на добычу нефти - 684 тыс. баррелей.