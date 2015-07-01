​Азербайджан в июне увеличил объемы экспорта сырой нефти

Баку. 1 июля. REPORT.AZ/ Государственная нефтяная компании Азербайджана (SOCAR) за июнь 2015 года экспортировала из порта Супса 339,02 тыс. тонн сырой нефти, что на 96 981 тонн, или 40,1% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как сообщили Report в пресс-службе SOCAR, в этом году из порта Джейхан экспортировано 1 925,7 тыс. тонн сырой нефти, что больше на 2,9% в сравнении с прошлым годом.

Отметим, что в июне из порта Новороссийск не осуществлялись продажи сырой нефти.

В целом, за январь-июнь из порта Новороссийск экспортировано 678,05 тыс. тонн, или на 33,4% больше, из порта Супса - 1 524,9 тыс. тонн, или на 5% больше нефти в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Объем экспортированной из порта Джейхан сырой нефти сократился на 10,8% по сравнению с январем-июнем прошлого года и составил 9 203,95 тыс. тонн.

Показатели экспортированной SOCAR сырой нефти отражают объемы нефти, принадлежащей как государству, так и самой компании.