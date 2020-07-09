Азербайджан в июне полностью выполнил обязательства перед ОПЕК+

Азербайджан в июне полностью выполнил обязательства перед ОПЕК+

В июне 2020 года суточная добыча сырой нефти по стране составила 553,8 тыс. баррелей.

Об этом Report сообщили в Министерстве энергетики.

В рамках ограничения ежесуточной добычи нефти по ОПЕК+ на 9,7 млн баррелей к уровню октября 2018 года Азербайджан в июне сократил добычу сырой нефти на 164,2 тыс. баррелей в сутки. Таким образом, Азербайджан полностью выполнил обязательство по сокращению добычи (164 тыс. баррелей).

Согласно Декларации о сотрудничестве, Азербайджан в мае-июне-июле текущего года должен сохранить производство сырой нефти в объеме 554 тыс. баррелей в сутки (718 тыс. баррелей в октябре 2018 года). Добыча на АЧГ должна быть снижена к уровню 2018 года с 567 тыс. до 434 тыс. баррелей, по SOCAR (ПО "Азнефть", СП и ОК) – со 151 тыс. до 120 тыс. баррелей.

Отметим, что на 10-ом заседании министров стран ОПЕК+ 12 апреля решено в мае-июне сократить ежедневную добычу на 9,7 млн баррелей в сутки. На 11-ом заседании министров стран ОПЕК+ 6 июня срок продлен еще на один месяц - до конца июля.