​Азербайджан в июле увеличил выработку электроэнергии на 6%

Баку. 5 августа. REPORT.AZ/ В июле текущего года в энергосистеме страны было выработано свыше 1,9 млрд. кВт/час электроэнергии, что на 5,5% больше аналогичного периода прошлого года.

Как сообщили Report в пресс-службе ОАО "Азерэнержи", наряду с этим в течение месяца был продолжен энергообмен с соседними странами.

По информации источника, за январь-июль 2015 года было выработано свыше 13,4 млрд. кВт/час электроэнергии, что на 3,1% больше аналогичного периода прошлого года.