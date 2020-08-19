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Азербайджан в I полугодии поставил в Беларусь нефти на 65 млн долларов

Азербайджан в I полугодии поставил в Беларусь нефти на 65 млн долларов Импорт нефти в первом полугодии обошелся Беларуси в 1,24 млрд долларов США, что на 61,4% меньше, чем год назад
Энергетика
19 августа 2020 г. 09:56

Импорт нефти в первом полугодии обошелся Беларуси в 1,24 млрд долларов США, что на 61,4% меньше, чем год назад.

Как передает Report со ссылкой на Белстат, закупки нефти в России обошлись в 1 млрд долларов, из Азербайджана было поставлено сырья на 64,39 млн долларов США, из Казахстана — на 375,9 тыс. долларов США, через Украину — на 15,9 млн долларов США, через Литву — на 72 млн долларов США, из Норвегии — на 52,57 млн долларов США, из Саудовской Аравии — на 13,15 млн долларов США.

Первая партия американской нефти могла стоить 24,22 млн долларов США. В свежей статистике Белстата отразился импорт нефти из США на такую сумму по итогам первого полугодия. Белстат теперь не отражает импорт в натуральном выражении, только в стоимостном. Однако первая партия сырья из США прибыла в порт Клайпеды 5 июня, а 11 июня начала поступать на «Нафтан», поэтому, скорее всего, она в полном объеме была ввезена в Беларусь и в июне.

Беларусский экспорт нефти за первое полугодие сократился на 38% до 365 тыс. тонны. За июнь было поставлено 135 тыс. тонн, что на 45 тыс. тонн меньше, чем в мае и соответствует обычному среднемесячному уровню поставок.

Основной фактор, повлиявший на объемы экспорта — отсутствие крупных поставок сырья из России в первом квартале, что вынудило направлять нефть, добываемую в стране, на переработку.

В стоимостном выражении экспорт нефти снизился на 69,3% до почти 82,1 млн долларов США. Средняя цена экспорта уменьшилась на 50,5%.

В стоимостном выражении поставки упали в пять раз и достигли 42,55 млн долларов США. Средняя цена экспорта снизилась на 59,4%.

Экспорт нефтепродуктов в июне составил 565 тыс. тонн. В целом за полугодие он снизился на 42,6% до 3 млн тонн. В стоимостном выражении поставки потеряли 63,3%. Выручка составила 979,27 млн долларов США. Средняя цена экспортируемых нефтепродуктов уменьшилась на 36,1%.

В первом полугодии отмечался рост поставок в Россию. Было отгружено 193,9 тыс. тонн нефтепродуктов, что в 9,3 раза больше, чем год назад, на сумму 68,13 млн долларов США.

Экспорт нефтепродуктов в Украину снизился на 10,7% до 1,28 млн тонн на 509,4 млн долларов США. Отгрузки через Нидерланды составили 318,2 тыс. тонны, а через Великобританию — 1,036 млн. тонны.

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