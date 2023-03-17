Азербайджан в феврале использовал квоту по сделке ОПЕК+ на 78%

В феврале этого года ежесуточная добыча нефти (вместе с конденсатом) в Азербайджане составила 648 тыс. баррелей.

В феврале этого года ежесуточная добыча нефти (вместе с конденсатом) в Азербайджане составила 648 тыс. баррелей.

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство энергетики, из них 531 тыс. баррелей составила сырая нефть, 117 тыс. баррелей - конденсат.

Тем самым Азербайджан использовал свою квоту в рамках соглашения по сделке на сокращение добычи ОПЕК+ на 77,6%

В рамках соглашения ОПЕК+ обязательство Азербайджана по сокращению ежесуточной добычи составляет 33 тыс. баррелей, а квота на добычу нефти - 684 тыс. баррелей.