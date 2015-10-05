​Азербайджан в этом году заработал на международных оффшорных проектах 5,5 млрд. долларов

Баку. 5 октября. REPORT.AZ/ Объем поступлений в Государственный нефтяной фонд Азербайджана (ГНФАР) за январь-сентябрь текущего года от продажи прибыльной нефти и газа с месторождений национального сектора Каспия, разрабатываемых в соответствии с соглашениями типа PSA (о долевом распределении добычи), составил 5 503,777 млн. долларов США.

Как сообщили в ГНФАР в ответ на запрос Report, за отчетный период поступления с блока месторождений "Азери-Чыраг-Гюнешли" составили 5 225,38 млн. долларов, месторождения "Шахдениз" - 274,327 млн. долларов, блока месторождений "Бахар" и "Гум дениз" - 4,07 млн. долларов.

Отметим, что соглашение по разработке месторождений "Азери", "Чыраг", "Глубоководный Гюнешли" подписано 20 сентября 1994 года. Добываемая в рамках контракта нефть с блока месторождений АЧГ экспортируется на мировой рынок по трубопроводам Баку-Тбилиси-Джейхан и Баку-Супса.

Участниками проекта АЧГ являются компании BP (оператор – 35,8%), SOCAR (11,6%), Chevron (11,3 %), Inpex (11%), Statoil (8,6%), ExxonMobil (8%), TPAO (6,8 %), Itochu (4,3%), ONGC Videsh Ltd. (2,7%).

Соглашение по разработке газоконденсатного месторождения "Шахдениз" подписано 4 июня 1996 года. Участниками проекта являются компании BP (оператор – 28,8%), AzSD (10%), SGC Upstream (6,7%), Petronas (15,5%), LUKoil (10%), NİKO (10%) и TPAO (19%). Нефть с месторождения "Шахдениз" по Южно-Кавказскому трубопроводу поставляется в Азербайджан, Грузию и Турцию.

Отметим, что 22 декабря 2009 года SOCAR и Bahar Energy Company подписали контракт по разведке, добыче и разработке блока месторождений "Бахар-Гум дениз". Срок контракта - 25 лет с возможностью продления еще на 5 лет. Согласно контракту, доля SOCAR составляет 20%, Bahar Energy Company - 80%.