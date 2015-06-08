​Азербайджан в этом году увеличил производство электроэнергии на 2%

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    Производство электроэнергии в мае в годовом исчислении осталось стабильным

    Баку. 8 июня. REPORT.AZ/ В мае текущего года в энергосистеме страны было выработано свыше 1,6 млрд. кВт/ч электроэнергии.

    Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу ОАО "Азерэнержи", производство электроэнергии в мае в годовом исчислении осталось стабильным. 

    Наряду с этим, в течение месяца был продолжен энергообмен с соседними странами.

    По информации источника, за пять месяцев 2015 года было выработано свыше 9,8 млрд. кВт/ч электроэнергии, что на 0,2 млрд. кВт/ч, или 2,08% больше аналогичного периода 2014 года. 

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