​Азербайджан в этом году увеличил производство электроэнергии на 2%

Баку. 8 июня. REPORT.AZ/ В мае текущего года в энергосистеме страны было выработано свыше 1,6 млрд. кВт/ч электроэнергии.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу ОАО "Азерэнержи", производство электроэнергии в мае в годовом исчислении осталось стабильным.

Наряду с этим, в течение месяца был продолжен энергообмен с соседними странами.

По информации источника, за пять месяцев 2015 года было выработано свыше 9,8 млрд. кВт/ч электроэнергии, что на 0,2 млрд. кВт/ч, или 2,08% больше аналогичного периода 2014 года.