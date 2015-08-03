​Азербайджан в этом году увеличил экспорт нефтепродуктов на 48%

Баку. 3 августа. REPORT.AZ/ За июль текущего года Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) экспортировала 180,654 тыс. тонн нефтепродуктов, что на 38,5% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как сообщили Report в SOCAR, за рассматриваемый период на долю дизельного топлива пришлось 68,450 тыс. тонн или 37,89%, авиационного топлива - 27,973 тыс. тонн или 15,5%, вакуумного газойля - 72,09 тыс. тонн или 39,9%, печного мазута - 0,1 тыс. тонн или 0,1%, депрессора АКИ - 12,04 тыс. тонн или 6,7% от общего объема экспортной продукции.

Объем экспортируемого SOCAR вакуумного газойля сократился на 31,9%, дизельного топлива - 54,6%, депрессора АКИ вырос на 21,8%, авиационного топлива - 15,6%.

Отметим, что за первые 7 месяцев этого года SOCAR экспортировал 1 320,878 тыс. тонн нефтепродуктов, что на 47,5% больше аналогичного периода прошлого года.

За январь-июль прошлого года SOCAR по сравнению с аналогичным периодом прошлого года экспортировал на 6,1% больше дизельного топлива (560,306 тыс. тонн), 31,8% больше авиационного топлива (131,483 тыс. тонн), в 2,5 раза больше вакуумного газойля (533,962 тыс. тонн), 56,7% больше печного мазута (0,28 тыс. тонн) и в 2,1 раза больше депрессора АКИ (94,858 тыс. тонн).

В этом году экспорт автомобильного бензина, топлива DT, смазочных масел, нефтяного битума и тяжелой смолы пиролизы не производился.