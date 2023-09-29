Азербайджан в этом году транспортировал в Турцию более 7 млрд кубометров газа

Из Азербайджана в Турцию с начала этого года прокачано 7,4 млрд кубометров природного газа.

Из Азербайджана в Турцию с начала этого года прокачано 7,4 млрд кубометров природного газа.

Как сообщает Report, об этом заявил министр энергетики Парвиз Шахбазов на проходящем в Нахчыване III Азербайджано-турецком энергетическом форуме.

По его словам, к концу года эта цифра составит 10,2 млрд кубометров.

"В этом году 4,2 млрд кубометров голубого топлива в Турцию было транспортировано по Трансанатолийскому газопроводу (TANAP). Всего на сегодняшний день по TANAP экспортировано 24 млрд кубометров газа", - отметил министр.