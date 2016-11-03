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    Азербайджан в этом году увеличил производство электроэнергии на 12%

    В годовом исчислении производство сократилось на 1,1%

    Баку. 3 ноября. REPORT.AZ/ В октябре текущего года в энергосистеме страны было выработано около 1,9 млрд кВт/час электроэнергии.

    Как сообщили Report в пресс-службе ОАО "Азерэнержи", это на 0,2 млрд кВт/час или 11,77% больше по сравнению с октябрем прошлого года.

    По информации, за январь-октябрь 2016 года было выработано свыше 18,4 млрд кВт/час электроэнергии, что на 0,2 млрд кВт/час или 1,08% меньше аналогичного периода прошлого года.

    Наряду с этим, в течение месяца был продолжен энергообмен с соседними странами.

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