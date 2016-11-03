Азербайджан в этом году увеличил производство электроэнергии на 12%

Баку. 3 ноября. REPORT.AZ/ В октябре текущего года в энергосистеме страны было выработано около 1,9 млрд кВт/час электроэнергии.

Как сообщили Report в пресс-службе ОАО "Азерэнержи", это на 0,2 млрд кВт/час или 11,77% больше по сравнению с октябрем прошлого года.

По информации, за январь-октябрь 2016 года было выработано свыше 18,4 млрд кВт/час электроэнергии, что на 0,2 млрд кВт/час или 1,08% меньше аналогичного периода прошлого года.

Наряду с этим, в течение месяца был продолжен энергообмен с соседними странами.