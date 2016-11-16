Азербайджан в этом году произвел 945 тыс. тонн автобензина

Баку. 16 ноября. REPORT.AZ/ За январь-октябрь текущего года объем производства нефтепродуктов в стране в стоимостном выражении составил 2 216,5 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, это на 9,4% меньше аналогичного периода прошлого года.

За 10 месяцев произведено 944,5 тыс. тонн автомобильного бензина, что на 7,4% меньше соответствующего периода прошлого года. За отчетный период товарные запасы бензина составили 23,4 тыс. тонн.

За указанный период произведено 152,9 тыс. тонн бензина для нефтехимии, 526 тыс. тонн керосина, 1 950,1 тыс. тонн дизельного топлива, 445,4 тыс. тонн топочного мазута, 9,2 тыс. тонн смазочных масел, 155,4 тыс. тонн нефтяного битума, 162,7 тыс. тонн. нефтяного кокса.

Производство бензина для нефтехимии сократилось на 5,9%, керосина – 8,3%, дизельного топлива - 17,5%, смазочных масел – 52,8%, нефтяного кокса – 15,9%. В то же время производство топочного мазута увеличилось на 47%, нефтяного битума – 9,4%.