Азербайджан в этом году нарастил экспорт нефти по BTC

Баку. 6 декабря. REPORT.AZ/ В ноябре 2016 года по основному экспортному трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан (BTC) транспортировано 2 072 571 тонн азербайджанской нефти.

Как сообщает Report, это на 8% меньше показателя за ноябрь прошлого года.

За январь-ноябрь текущего года по BTC транспортировано 26 476 233 тонны нефти. Это означает рост в годовом исчислении на 0,39%.

В целом, с момента сдачи в эксплуатацию трубопровода (2006 год) по 1 декабря 2016 года в BTC закачано 319 151 612 тонн нефти.

Помимо этого, за отчетный период по трубопроводу BTC транспортировано 344 987 тонн туркменской нефти, что на 18% меньше соответствующего показателя за прошлый год.

Отметим, что трубопровод BTC берет начало от Сангачальского терминала, расположенного недалеко от Баку. Ежесуточная пропускная способность трубопровода составляет 1,2 млн. баррелей нефти. Трубопровод введен в эксплуатацию в 2006 году. В настоящее время из Азербайджана по BTC в основном транспортируется нефть из "Азери-Чираг-Гюнешли" и конденсат из "Шахдениз".