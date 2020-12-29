Азербайджан в этом году экспортировал полипропилен на 56 млн долларов

В январе-ноябре этого года Азербайджан экспортировал 69,014 тыс. тонн полипропилена первичной формы

В январе-ноябре этого года Азербайджан экспортировал 69,014 тыс. тонн полипропилена первичной формы.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет, стоимость этих объемов составила 56,298 млн долларов США.

За 11 месяцев доля полипропилена в ненефтяном экспорте составила 3,44%.

Напомним, что полипропилен производится на полипропиленовом заводе SOCAR Polymer с годовой производственной мощностью 184 тыс. тонн. Открытие полипропиленового завода состоялось 18 июля 2018 года с участием президента Азербайджана Ильхама Алиева и президента Италии Серджо Маттареллы. 5 октября того же года начался экспорт полипропилена.