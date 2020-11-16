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Азербайджан в этом году экспортировал полипропилен на 54 млн долларов

Азербайджан в этом году экспортировал полипропилен на 54 млн долларов В январе-октябре этого года Азербайджан, согласно данным таможенных деклараций, экспортировал 67,1 тыс. тонн полипропилена в первичных формах.
Энергетика
16 ноября 2020 г. 18:30
Азербайджан в этом году экспортировал полипропилен на 54 млн долларов

В январе-октябре этого года Азербайджан, согласно данным таможенных деклараций, экспортировал 67,1 тыс. тонн полипропилена в первичных формах.

Как сообщает Report со ссылкой на статистику Государственного таможенного комитета, стоимость этих объемов полипропилена составила 54,45 млн долларов США.

За отчетный период доля полипропилена в экспорте ненефтяного сектора составила 3,8%.

Напомним, что полипропилен производится на полипропиленовом заводе SOCAR Polymer с годовой производственной мощностью 184 тыс. тонн. Открытие полипропиленового завода состоялось 18 июля 2018 года с участием президента Азербайджана Ильхама Алиева и президента Италии Серджо Маттареллы. 5 октября того же года начался экспорт полипропилена.

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