Азербайджан в этом году экспортировал нефть на сумму 940 млн. долларов

Баку. 17 марта. REPORT.AZ/ Согласно данным таможенных деклараций, в январе-феврале 2016 года Азербайджан экспортировал 3,735 млн. тонн сырой нефти. Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет, стоимость этих объемов сырой нефти составила 940,495 млн. долларов, что на 48% меньше, чем в аналогичном периоде 2015 года.

За два месяца текущего года доля экспорта сырой нефти в общем объеме экспорта составила 76,87%.

За отчетный период, согласно показателям счетчиков, по трубопроводам и посредством железнодорожного транспорта экспортировано 5,275 млн. тонн сырой нефти. За отчетный период, согласно показателям счетчиков, на долю нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан пришлось 4,490 млн. тонн общего объема экспортированной нефти.

За январь-февраль текущего года по трубопроводу Баку-Супса экспортировано 725 286 тонн сырой нефти. В то же время объемы экспорта сырой нефти посредством железнодорожного транспорта составили 59 848 тонн.