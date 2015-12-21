​Азербайджан в этом году экспортировал 8,2 млрд. тонн сырой нефти

Баку. 21 декабря. REPORT.AZ/ Согласно данным таможенных деклараций, за январь-ноябрь текущего года Азербайджан экспортировал 20,128 млн. тонн сырой нефти.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет, стоимость этих объемов сырой нефти составила 8,260 млрд. долларов, что на 53% меньше аналогичного периода прошлого года.

За 11 месяцев этого года доля экспорта сырой нефти в общем объеме экспорта составила 78%.

За отчетный период, согласно показателям счетчиков, по трубопроводам и посредством железнодорожного транспорта экспортировано 29,941 млн. тонн сырой нефти.

За 11 месяцев текущего года, согласно показателям счетчиков, на долю нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан пришлось 24,422 млн. тонн общего объема экспортированной нефти.

По трубопроводу Баку-Супса экспортировано 3,915 млн. тонн сырой нефти, по северному маршруту (Баку-Новороссийск) - 1,186 млн. тонн сырой нефти. В то же время посредством железнодорожного транспорта экспортировано 417 543 тонн сырой нефти.