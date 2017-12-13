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    Азербайджан в этом году экспортировал 733 тыс. тонн нефтепродуктов

    Баку. 13 декабря. REPORT.AZ/ В январе-ноябре 2017 года Азербайджан экспортировал 733 340 тонн нефтепродуктов.

    Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет, это на 47% меньше соответствующего периода прошлого года.

    Стоимость этих объемов нефтепродуктов составила 291,262 млн долларов, что на 18,7% меньше по сравнению с аналогичным показателем 2016 года.

    За отчетный период доля нефтепродуктов в общей структуре экспорта составила 2,33%. 

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