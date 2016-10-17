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    Азербайджан в этом году добыл 31,3 млн. тонн нефти

    За отчетный период добыто 13,8 млрд. кубометров товарного газа

    Баку. 17 октября. REPORT.AZ/ За январь-сентябрь текущего года в Азербайджане добыто 31 268,2 тыс. тонн сырой нефти (включая газовый конденсат).

    Как сообщает Report со ссылкой на Госкомитет статистики, из них 31 221,9 тыс. тонн пришлось на долю товарной нефти. Объем нефтедобычи за отчетный период сократился на 0,3%.

    За 9 месяцев этого года добыто 22 051,4 млн. кубометров газа, из них на долю товарного газа пришлось 13 771,2 млн. кубометров. За отчетный период объем добычи газа вырос на 3,8%, товарного газа сократился на 1,6%.

    На 1 октября резервы готовой продукции в стране составили 234,3 тыс. тонн нефти, 1 097,1 млн. кубометров газа.

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